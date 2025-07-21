Около 20 тыс. жителей в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету

Фото: МТС

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к сети на скорости до 1 Гбит/с получили жители многоквартирных домов пяти крупных ЖК в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.

Сеть развернули в 19 домах в жилых комплексах Казани. По технологии интернет и ТВ подключаются по одному кабелю.

«Домашний интернет в городских квартирах стал уже базовой потребностью. Все больше казанцев внедряют в своих домах "умные" системы для визуального контроля и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Емкость гигабитной сети и ее надежность позволяют быть "на связи с домом" 24/7, что особенно актуально в период длинных отпусков и в поездках», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.