Около 20 тыс. саженцев и сеянцев высадили в Елабуге

Елабужский лесхоз в этом году высадил почти 20 тыс. саженцев и сеянцев. Работы был проведены в рамках акций «Сад памяти» и «Сохрани лес», сообщает пресс-служба Елабужского района.

Всего сотрудники лесхоза вырастили 625 тыс. саженцев и сеянцев, они создали лесные насаждения на 75 гектарах земель сельского хозяйства.

Помимо этого, лесхоз в течение текущего года реконструировал 30 километров лесных дорог, а также устроил 149 километров новых противопожарных минерализованных полос и благоустроил 30 километров имеющихся.

Фотографии предоставлены пресс-службой Елабужского района.