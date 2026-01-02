Около 20 млн рублей направят на оснащение школьных кабинетов физики и искусств в РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работу по федеральному проекту «Все лучшее детям», который является частью национального проекта «Молодежь и дети», продолжат в Татарстане в 2026 году. Ключевым направлением программы в текущем году станет обновление материально-технической базы школ, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Власти планируют закупить современные средства обучения и воспитания для профильных кабинетов по трем предметам: физике, музыке и изобразительному искусству.

На модернизацию школьных классов в консолидированном бюджете республики на 2026 год заложено 19,7 млн рублей. Финансирование будет осуществляться преимущественно за счет федеральных трансфертов: из Москвы на эти цели поступит 14,4 млн рублей, остальную часть суммы добавит региональная казна.