Около 2 тысяч экспортёров из РТ получили господдержку в 2025 году

По итогам прошлого года мерами господдержки воспользовались порядка 2 тысяч экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Также 76 предпринимателей, обратившихся в региональный Центр поддержки экспорта, заключили внешнеторговые контракты с партнёрами из 72 стран. Помощь оказывается ведомством и его институтами развития в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Более 60 компаний приняли участие в 19 международных выставках как в России (Москва, Казань), так и за рубежом — в Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Китае и других странах. Участие в коллективных или индивидуальных стендах для предпринимателей бесплатно.

По результатам 2025 года 110 субъектов МСП воспользовались услугой по поиску и подбору иностранных покупателей. Порядка половины участников выставочных мероприятий в последующие два-три года заключают экспортные сделки.

Помимо этого, 100 предпринимателей прошли обучение на семинарах Школы экспорта Российского экспортного центра в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Около 30 компаний участвовали в восьми межрегиональных бизнес-миссиях в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Ижевске, Чебоксарах, Москве, Владикавказе и Рязани.

Для популяризации экспортной деятельности в 2025 году организовано 124 семинара и вебинара, посвященных инструментам внешней торговли и выходу на рынки зарубежных стран.

В прошлом году в республике расширили охват предприятий-экспортеров, получающих господдержку. Число таких организаций превысило две тысячи, 94% из них – малые и средние. Восемьдесят процентов экспорта направлено в дружественные страны. Пятьсот семьдесят пять предприятий получили поддержку Российского экспортного центра.

В Татарстане также открылось представительство РЭЦ, которое поможет выстроить эффективное взаимодействие с экспортерами, обеспечить их мерами поддержки и повысить качество сопровождения проектов.

Комплексная поддержка экспортеров включает финансовые и нефинансовые меры: поиск иностранных партнеров, сопровождение переговоров, маркетинговые и патентные исследования, содействие в участии в выставках в России и за рубежом.