Около 2 тыс. заявок поступило на конкурс «50 лучших инновационных идей» для Татарстана

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана завтра подведет итоги конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан».

«В этом году конкурс пройдет уже в 17-й раз. Его основная цель – стимулировать научно-исследовательскую деятельность и привлечь в ней внимание молодежи. За 17 лет мы получили больше 25 тыс. заявок и около 2,5 тыс. компаний стали победителями. Сама статистика говорит, что основная цель конкурса достигнута», – сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

По его словам, конкурс за эти годы эволюционировал.

«В первые годы мы собирали 400-450 заявок, в этом году – почти 2 тыс. У нас всегда было 9-10 номинаций, но внутри них шел определенный прогресс. Наша задача в том, чтобы измерить среднюю температуру на рынке, понять уровень разработок и идей. Рассмотреть их по российской и международной классификации, выявить именно те ниши, где нам необходимо выработать инструменты поддержки», – отметил Айдельдинов.

Он сказал, что в самом начале заявки были в традиционных для экономики Татарстана отраслях, где есть локомотивы производства: добыча нефти, нефтехимия, сельское хозяйство, авиа- и машиностроение. Так как изменилась структура промышленности, появились четыре национальных исследовательских университета, была заложена основа для появления новых компетенций, сейчас заявки более разносторонние. Они все больше соответствуют глобальным трендам.

«В этом году направление информационно-коммуникационных технологий в заявках заняло 10%. Серьезно выросли заявки в области медицинских технологий или медицинских девайсов – приборов в области медицины. Мы видим большой рост интереса к экологической повестке, в связи с этим много проектов в области сельского хозяйства, пищевых и биотехнологий, новых материалов – на них приходится до 20% заявок», – подчеркнул Айдельдинов.

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