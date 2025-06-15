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Происшествия 15 июня 2025 09:34

Около 2 тыс. туристов из России не могут вылететь из ОАЭ из конфликтов на Ближнем востоке

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Около 2 тысяч туристов из России на данный момент застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, их авиарейсы отменили или задержали.

Сейчас туроператоры решают проблемы с российскими туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой, а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли.

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