Около 2 тыс. туристов из России не могут вылететь из ОАЭ из конфликтов на Ближнем востоке

Около 2 тысяч туристов из России на данный момент застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, их авиарейсы отменили или задержали.

Сейчас туроператоры решают проблемы с российскими туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой, а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли.