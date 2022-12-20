Около 2 тыс. детей мобилизованных посетят Республиканскую елку 25 декабря

В казанской «Татнефть Арене» 25 декабря состоится традиционная Республиканская елка. Ее гостями станут около 8,5 тыс. несовершеннолетних, среди которых будут оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей мобилизованных, а также те, кто проявил себя в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. Об этом на брифинге в Кабинете Министров республики сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В этом году основным лейтмотивом Республиканской елки станет тема семьи — история о семейных традициях и вечных ценностях, которые необходимо оберегать. По традиции поздравить детей приедет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Постановка будет изображать происходящее в обычном доме, где мальчик, который уже не верит в Деда Мороза, пытается своими капризами испортить праздник всей семье», — рассказал спикер.

Республиканская елка пройдет в ледовом дворце «Татнефть Арена» в воскресенье, 25 декабря. Мероприятие начнется в 11.30. Каждый зритель получит сладкий подарок и мягкую игрушку в виде символа года по Восточному календарю — кролика. Для иногородних школьников и сопровождающих педагогов организуют горячее питание в школьных столовых Казани, добавил Сулейманов.

На случай неблагоприятных погодных условий организованы места для размещения детей из районов на базе молодежных организаций.

В этом году для Республиканской елки предусмотрена система регистрации, куда могут подать свои заявки дети и подростки, проявившие себя в учебе, спорте и творчестве, заключил министр.

Новогоднее представление будет транслироваться в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» на странице Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, а также в новогодние каникулы на телеканале «Новый век».