Около 2 тонн батареек собрали жители Челнов во время экоакции

Около 2 тонн отработанных источников питания на утилизацию собрали воспитанники детских садов, учащиеся школ, вузов и техникумов Набережных Челнов в ходе экологической акции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Главная цель мероприятия заключается в пропаганде и просвещении в области раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных батареек. После того как батарейки израсходуют свой заряд, их необходимо правильно утилизировать, ведь одна батарейка, попавшая в грунт, способна загрязнить около 20 кв. метров почвы и 400 литров воды», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, батарейки содержат тяжелые металлы, которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во всех регионах страны пройдет акция по сбору макулатуры #БумБатл. К участию в ней подключатся школьники из Татарстана. Мероприятие проводится по национальному проекту «Экология», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.