news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
26 ноября 2021  05:10

Около 2 тонн батареек собрали жители Челнов во время экоакции

news_top_970_100

Около 2 тонн отработанных источников питания на утилизацию собрали воспитанники детских садов, учащиеся школ, вузов и техникумов Набережных Челнов в ходе экологической акции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Главная цель мероприятия заключается в пропаганде и просвещении в области раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных батареек. После того как батарейки израсходуют свой заряд, их необходимо правильно утилизировать, ведь одна батарейка, попавшая в грунт, способна загрязнить около 20 кв. метров почвы и 400 литров воды», — отметили в пресс-службе. 

Кроме того, батарейки содержат тяжелые металлы, которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во всех регионах страны пройдет акция по сбору макулатуры #БумБатл. К участию в ней подключатся школьники из Татарстана. Мероприятие проводится по национальному проекту «Экология», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное