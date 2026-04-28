Около 2 млрд рублей выделило Минобрнауки РФ на 175 проектов по популяризации науки

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Министерство науки и высшего образования России поддержало грантами 175 инициатив, направленных на популяризацию науки, в том числе 39 проектов – в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра Денис Секиринский в приветствии участникам Всероссийского форума организаторов научно-популярных мероприятий, который проходит в музее «Атом», передает «ТАСС».

По словам Секиринского, наука становится ближе к людям и выходит за пределы лабораторий – в школы, музеи, медиа и общественные пространства. Он отметил, что появляются новые форматы общения с аудиторией, новые способы вовлечения и «языки», на которых наука говорит с обществом.

Замминистра сообщил, что Министерство науки и высшего образования системно поддерживает подобные проекты. В рамках четырех грантовых конкурсов уже одобрено 175 инициатив, направленных на популяризацию науки и технологий, из них 39 реализуются в этом году. С 2023 года на эти цели из федерального бюджета направлено около 2 млрд рублей.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о цифрах, поскольку ежегодно в научно-популярных мероприятиях участвуют более 5 млн человек.