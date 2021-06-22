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Ру Тат
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22 июня 2021  15:08

Около 2 млн россиян не забрали накопительную пенсию

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По данным 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов, накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 млн россиян, сообщает РИА Новости.
Эту ситуацию связывают с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений. 
К числу не забравших свои средства также отнесли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 млн россиян полностью не получили накопительную часть.
Больше всего таких случаев в негосударственном пенсионном фонде «Открытие» — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ «Будущее», НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» и НПФ Сбербанка.
Пенсионный фонд с 2022 года должен будет в обязательном порядке информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на получение выплат через портал госуслуг. 
Но эксперты считают, что существенных изменений не предвидится в связи с тем, что многие люди пенсионного и предпенсионного возраста не зарегистрированы на портале государственных услуг.

#накопительная часть пенсии #пенсии #негосударственные пенсионные фонды
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