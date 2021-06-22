По данным 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов, накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 млн россиян, сообщает РИА Новости.
Эту ситуацию связывают с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений.
К числу не забравших свои средства также отнесли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 млн россиян полностью не получили накопительную часть.
Больше всего таких случаев в негосударственном пенсионном фонде «Открытие» — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ «Будущее», НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» и НПФ Сбербанка.
Пенсионный фонд с 2022 года должен будет в обязательном порядке информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на получение выплат через портал госуслуг.
Но эксперты считают, что существенных изменений не предвидится в связи с тем, что многие люди пенсионного и предпенсионного возраста не зарегистрированы на портале государственных услуг.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Около 2 млн россиян не забрали накопительную пенсию
По данным 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов, накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 млн россиян, сообщает РИА Новости.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа