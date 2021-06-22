Около 2 млн россиян не забрали накопительную пенсию

По данным 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов, накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 млн россиян, сообщает РИА Новости.

Эту ситуацию связывают с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений.

К числу не забравших свои средства также отнесли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 млн россиян полностью не получили накопительную часть.

Больше всего таких случаев в негосударственном пенсионном фонде «Открытие» — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ «Будущее», НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» и НПФ Сбербанка.

Пенсионный фонд с 2022 года должен будет в обязательном порядке информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на получение выплат через портал госуслуг.

Но эксперты считают, что существенных изменений не предвидится в связи с тем, что многие люди пенсионного и предпенсионного возраста не зарегистрированы на портале государственных услуг.