Около 190 километров скоростной трассы М12 покрыли асфальтобетоном

Дорожники уложили асфальтобетон почти на 190 км будущей скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Общая протяженность трассы составит 811 км, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«С начала активных строительных работ в этом году уложено более 30 км асфальтобетонного покрытия на М12», – отметили в пресс-службе.

Строители планируют до конца этого года выполнить в асфальтобетоне 560 км, что составляет 70% трассы. В настоящее время верхний слой основания уложен на 15% дорожного полотна, нижний слой покрытия – на 6% от общей протяженности дороги.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.