Около 19 тыс. татарстанцев узнали размер их будущих пенсий

Актуальную информацию о сформированных пенсиях и размерах пенсионных накоплений получили от татарстанского отделения ПФР около 19 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

«С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплениях. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года», – сказано в сообщении.

В информационном письме ПФР жители республики могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Руководитель ОПФР по РТ Эдуард Вафин отметил, что такое информирование позволяет гражданам быть в курсе о пенсионных накоплениях и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.