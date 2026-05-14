Около 180 тыс. потерянных домашних животных нашли в России в 2025 году

Около 180 тысяч домашних животных потеряли и нашли в России в 2025 году. Это на 7% больше, чем годом ранее. При этом выросла и эффективность поиска: в течение первой недели домой возвращаются 78% пропавших питомцев – показатель оказался на 7% выше, чем в 2024 году. Такие данные приводятся в исследовании всероссийской системы поиска домашних животных Pet911 и сервиса PetKa от «Лаборатории Касперского», с которым ознакомился «ТАСС».

Среди всех случаев пропажи чаще теряются кошки. На них пришлось около 107 тысяч случаев, или 60% от общего числа потерянных животных. Собак за год потеряли примерно 73 тысячи раз – это 40% от общего количества.

Авторы исследования также выяснили, что собаки возвращаются домой примерно на 25% чаще кошек. Специалисты связывают это с тем, что собак проще опознать по внешнему виду. Кроме того, они чаще носят ошейники с адресниками и трекеры, а также быстрее привлекают внимание прохожих.

Зоопсихолог Алексей Громов объяснил, что собаки чаще самостоятельно возвращаются домой, поскольку сильнее ориентированы на человека и более социальны. По его словам, испуганные кошки, как правило, не пытаются вернуться домой, а прячутся – в подвалах, под машинами или в гаражах – и могут неделями не откликаться даже на голос хозяина.

Потерявшиеся собаки, напротив, чаще идут на контакт: подходят к прохожим, реагируют на зов и тянутся к людям, которые проявляют доброжелательность.

Исследование также показало, что у кошек и собак различаются сезонные периоды пропажи. Кошки чаще всего теряются летом: с июня по август число таких случаев в три-четыре раза выше, чем зимой.

Для собак самым опасным временем оказалось начало января. Так, 1 января 2025 года потерялись почти 600 собак – это в семь раз больше, чем в любой другой день года.