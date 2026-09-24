Около 18 млрд рублей с господдержкой привлек МСП в сфере туризма с начала года

Туристы в Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С начала 2026 года малый и средний бизнес в туристической сфере привлек 17,7 млрд рублей при помощи инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% – до 3,3 тыс. компаний. Такие данные приводит Корпорация МСП накануне Всемирного дня туризма.

«Сфера туризма сегодня активно развивается, формируя новые точки притяжения для путешественников и точки роста для экономики регионов. Туризм входит в число приоритетных отраслей, на которые направлены ключевые меры господдержки. С начала года предприниматели уже привлекли 17,7 млрд рублей в рамках НГС. Одним из наиболее востребованных инструментов остаются „зонтичные“ поручительства Корпорации МСП. В 2026 году число получателей таких поручительств выросло почти в три раза, до 1,5 тыс. В результате почти каждый второй предприниматель в сфере туризма получил необходимое финансирование при помощи нашего „зонта“, годом ранее это был каждый третий. Общая сумма кредитов под „зонтичные“ поручительства в текущем году составила около 4,5 млрд рублей», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кроме того, он отметил, что таргетированные меры господдержки позитивно влияют на МСП в этой сфере. За три года число малых и средних предприятий в туризме выросло на 12,1%, за 5 лет – на 16,2%. При этом примерно треть роста обеспечил гостиничный бизнес.

Наибольший объем средств в рамках НГС пришелся на деятельность ресторанов и кафе (7,8 млрд рублей), гостиниц (4,4 млрд рублей), культурно-развлекательную деятельность (2,5 млрд рублей), транспортное обслуживание (1,5 млрд рублей) и турагентства (1,1 млрд рублей).

Наиболее высокие показали привлеченного финансирования зафиксированы в Центральном (4,4 млрд рублей), Южном (2,7 млрд рублей), Приволжском (2,4 млрд рублей), Северо-Западном (2,3 млрд рублей) и Дальневосточном (1,8 млрд рублей) федеральных округах. Самые высокие показатели прироста в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечены в Дальневосточном (в 2,2 раза), Приволжском (в 1,7 раза) Уральском (в 1,6 раза, до 1,8 млрд рублей) и Сибирском (в 1,6 раза, до 1,5 млрд рублей) округах.

Регионами – лидерами по объему привлеченных средств стали Москва (2,2 млрд рублей), Краснодарский край (1,1 млрд), Хабаровский край (775 млн рублей), Республика Крым (761 млн рублей) и Республика Татарстан (736 млн рублей). В топ-10 регионов также вошли Воронежская область (706 млн рублей), Новосибирская область (581 млн рублей), Челябинская область (580 млн рублей), Санкт-Петербург (577 млн рублей) и Свердловская область (528 млн рублей).

Среди реализованных проектов – расширение туристической инфраструктуры в моногороде Бородино Красноярского края. Привлеченное финансирование в размере 1,5 млн рублей в МСП Банкев рамках специальной программы Корпорации МСП и Минэкономразвития России по поддержке малых и средних предприятий в моногородах и прилегающих особых экономических зонах (ОЭЗ) было направлено на модернизацию и расширение гостиничного комплекса в городе. Номерной фонд увеличен с 40 до 60 мест. Гостиница ориентирована в том числе на автопутешественников, следующих по маршруту Красноярск – Иркутск. Расположение объекта делает его удобной точкой для остановки в пути, что обеспечивает стабильный спрос на услуги размещения и способствует развитию придорожной инфраструктуры.

Наряду с эти, привлеченное в дочернем банке Корпорации МСП финансирование в размере 1 млрд рублей позволило реализовать строительство нового гостиничного комплекса рядом с аэропортом Внуково. Инфраструктура гостиницы включает номера различной категории, бизнес-центр, зоны СПА спортзал.