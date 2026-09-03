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Общество 3 сентября 2026 13:19

Около 17 тыс. человек поступили на бюджетные места в колледжи Татарстана

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Около 17 тыс. человек поступили на бюджетные места в колледжи Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основная волна приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в Татарстане завершилась. Абитуриенты подали более 29 тыс. заявлений, около 17 тыс. человек зачислены на бюджетные места, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Более 3,5 тыс. студентов поступили в колледжи в рамках эксперимента, который позволяет выпускникам девятых классов сдавать для поступления только два экзамена ОГЭ.

Участники эксперимента сдают два обязательных предмета – русский язык и математику. После успешной сдачи экзаменов выпускники получают аттестат об основном общем образовании и могут поступить в учреждения среднего профессионального образования, отобранные для участия в проекте.

Несмотря на завершение основной волны, приемная кампания в учреждения СПО Татарстана продолжается. Она проходит в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России №457.

Документ устанавливает сроки приемной кампании, правила подачи документов и порядок зачисления абитуриентов.

#колледжи #среднее профессиональное образование
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