Около 1,7 млн пассажиров перевезено на ГЖД в новогодние праздники

В период новогодних праздников, с 26 декабря по 11 января, с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего и пригородного сообщения отправлено около 1,7 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

«Спрос на пассажирские перевозки особенно высок в новогодние праздничные дни. В этот период на Горьковской магистрали были назначены дополнительные рейсы поездов дальнего следования по наиболее востребованным направлениям», – рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Поездами дальнего следования было перевезено 533 тыс. человек, что на 1% больше, чем за такой же период предыдущего зимнего сезона. Пригородными поездами воспользовались более 1,1 млн пассажиров, как и в праздничные дни 2024 – 2025 годов.

Самыми востребованными у пассажиров стали направления между Москвой и Нижним Новгородом (76 тыс. человек), Казанью (31,1 тыс.), Кировом (21,3 тыс.) и Ижевском (10,6 тыс.).

Кроме того, наблюдался высокий спрос на поездки из Нижнего Новгорода в Киров (9 тыс.), а также в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (8,3 тыс. пассажиров), Кирова (6,2 тыс.) и Казани (3,8 тыс.).