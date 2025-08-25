news_header_top
Общество 25 августа 2025 13:04

Около 1,5 тыс. силовиков будут обеспечивать порядок в День города в Казани

В Казани в День города и День Республики Татарстан – 30 августа – на охрану порядка выйдут около 1,5 тыс. сотрудников полиции и войск Росгвардии, а также сотрудники частных охранных организаций, добровольные народные дружины и муниципальные служащие. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник УМВД РФ по г. Казани Ринат Габитов.

Он также отметил, что в городе планируют увеличить плотность нарядов в местах массового пребывания граждан, усилить дежурства следственно-оперативных групп и создать резерв на случай осложнения обстановки. На трех станциях Казанского метрополитена выставят дополнительные посты.

«До начала торжеств все места проведения мероприятий и прилегающие территории обследуют специалисты-саперы и кинологи с участием специально обученных собак», – подчеркнул Ринат Габитов.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, объектов культуры и здравоохранения рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности, провести инструктажи с персоналом и организовать пропускной режим с использованием металлодетекторов, КПП-шатров и других средств контроля.

Габитов также подчеркнул, что, несмотря на возможные временные неудобства, связанные с ограничением движения и досмотровыми мероприятиями, жители и гости города должны отнестись к мерам безопасности с пониманием.

#день города #день республики татарстан #МВД РФ #росгвардия #Деловой понедельник
