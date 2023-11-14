Около 15 тыс. человек приняли участие в осенней акции «Чистые леса Татарстана»

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В осеннем этапе республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» приняли участие около 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Из лесного фонда было собрано и вывезено более 600 кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 2,7 тыс. кубометров сухостоя и валежника.

Кроме того, экоактивисты отремонтировали 250 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан, пребывающих в лесах, благоустроили 15 родников.

Среди участников акции, проходившей с 11 сентября по 11 ноября, — специалисты подведомственных учреждений Минлесхоза, сотрудники учреждений, организаций, предприятий республики, волонтеры, студенты, воспитанники школьных лесничеств и др.

Проведение «Чистых лесов Татарстана» содействует реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным.