Около 14,5 млн россиян заполнили дневники самонаблюдения после вакцинации от Covid

Дневники самонаблюдения после прививки против коронавирусной инфекции заполнили около 14,5 млн жителей России. Рассказать о своем самочувствии после прививки можно на госуслугах, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы благодарим наших граждан, которые помогали контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения на госуслугах, — это почти 14,5 млн человек», — заметила заместитель Председателя Правительства на совещании с Кабмином, посвященном реализации и итогам инициатив социально-экономического развития страны в период до 2030 года.