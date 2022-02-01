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Здоровье
1 февраля 2022  16:10

Около 14,5 млн россиян заполнили дневники самонаблюдения после вакцинации от Covid

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Дневники самонаблюдения после прививки против коронавирусной инфекции заполнили около 14,5 млн жителей России. Рассказать о своем самочувствии после прививки можно на госуслугах, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы благодарим наших граждан, которые помогали контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения на госуслугах, — это почти 14,5 млн человек», — заметила заместитель Председателя Правительства на совещании с Кабмином, посвященном реализации и итогам инициатив социально-экономического развития страны в период до 2030 года.

#коронавирус #госуслуги #Татьяна Голикова
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