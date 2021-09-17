Около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«На участках работают наблюдатели. Порядка 14 тыс. наблюдателей зарегистрировалось, из них 3 тыс. от Общественной палаты Татарстана», – рассказал спикер.

Кондратьев добавил, что сегодня утром открылся Центр общественного наблюдения.

«Все понимают, что от работы каждого зависит результат избирательной кампании. Дни голосования должны пройти качественно и открыто», – подчеркнул глава ЦИК РТ.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.