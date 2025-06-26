Около 137 тысяч участников СВО вернулись домой

Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись домой. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи в Национальном центре «Россия».

По его словам, большинство из этих людей — молодые мужчины до 35 лет, поэтому именно Росмолодежи предстоит помогать им строить жизнь после службы. Многие бойцы получали высокое вознаграждение в зоне СВО, и важно, чтобы их возвращение не привело к падению уровня жизни семей.

Новиков также отметил, что необходимо помочь участникам СВО переобучиться и найти достойную работу, особенно тем, кто получил ранения или инвалидность и больше не может заниматься прежней профессией.

«Это крайне важная задача», — сказал Сергей Новиков.