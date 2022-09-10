На подъезде к Арску после капремонта появится около 130 новых дорожных знаков

В Татарстане продолжается капремонт подъездной автодороги к Арску с южной стороны. Для обеспечения безопасности здесь установят 127 дорожных знаков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Предусмотрены работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия на отрезке длиной 2,7 км, устройству основания методом холодного ресайклинга на участке протяженностью 0,8 км и новой дорожной одежды на протяжении 1 км», – отметили в министерстве.

Рабочим предстоит переустроить линии электропередачи, установить семь гофрированных металлических труб, уложить верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 43 тыс. кв. метров и укрепить обочины щебнем.

Кроме того, для безопасности движения специалисты установят 138 сигнальных столбиков, 264 метра барьерного ограждения и нанесут дорожную разметку.

Капитальный ремонт проводится на участке дороги от 0,0 по 4,53 км протяженностью 4,53 километра в Арском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.