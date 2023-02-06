Около 1,3 тыс. учащихся Татарстана приняли участие в конкурсе проектов «Большие вызовы»

Республиканский этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в этом году пройдет в седьмой раз. За это время в нем приняли участие около 1,3 тыс. школьников и студентов колледжей и техникумов Татарстана. Об этом сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи способностей, интереса к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений», – рассказала спикер.

Участники конкурса создают проекты по различным направлениям, связанным со Стратегией научно-технологического развития России и с перспективными задачами Татарстана, отметила Алексеева.

В прошлом году на республиканский этап конкура было подано около 400 заявок. До заключительного этапа всероссийского конкурса дошли 17 татарстанцев и поехали на проектную смену «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус», добавила и. о. исполнительного директора Казанского открытого университета талантов 2.0 Аделя Ахметова.

«”Большие вызовы” являются площадкой как на уровне всей страны, так и на уровне республики, где ребята, увлеченные наукой, исследованиями, техническими и технологическими проектами, могут заявить о себе, получить обратную связь от экспертов и принять участие в смене образовательного центра “Сириус”», – подчеркнула она.