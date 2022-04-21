Около 100 химпредприятий Татарстана включились в разработку импортозамещающей продукции

В Татарстане в разработке импортозамещающей продукции участвуют около 100 предприятий химической промышленности. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 31-м заседании Госсовета РТ.

«Для бесперебойного функционирования предприятий важнейшим вопросом является импортозамещение, – сказал докладчик. – В целом к разработке импортозамещающей продукции привлечены около 100 малых и средних республиканских предприятий в сфере химической промышленности».

Глава Правительства отметил, что предприятия Татарстана уже наладили производство и восстановление более 2 тыс. наименований деталей на импортную сельскохозяйственную технику и оборудование.

«Доля импорта была значительная. Например, за последние два года только для государственных и муниципальных учреждений более 21% закупок приходилось на недружественные страны», – отметил Песошин.