Около 100 специалистов собрались на интенсив «Школа руководителя» перед летней кампанией

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Выездной интенсив «Школа руководителя» для специалистов сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи прошел в детском оздоровительном лагере «Мирас-Наследие». В мероприятии приняли участие около 100 представителей лагерей Татарстана – руководители, методисты и педагоги. Интенсив стал площадкой для подготовки к летней кампании и обмена опытом, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Главной задачей встречи было дать участникам актуальные знания и практические инструменты перед стартом сезона. Организаторы исходили из того, что от компетенции руководителей напрямую зависят безопасность, здоровье детей и качество смен.

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов, обращаясь к участникам, отметил, что подобные мероприятия соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети». Он подчеркнул важность обмена опытом и прямого диалога, позволяющего использовать уже найденные решения вместо поиска новых с нуля.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

По его словам, уровень безопасности и комфорта детей определяется целым рядом факторов – от своевременного ремонта до грамотного подбора персонала и открытого взаимодействия с профильными ведомствами. Он призвал участников сообщать о возникающих проблемах, чтобы власти могли оперативно реагировать и обеспечивать высокий уровень организации летнего отдыха.

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина рассказала, что «Школа руководителя» проходит уже четвертый год. В 2026 году проект реализуется совместно с Городским центром «Ял», что позволило охватить все направления летнего отдыха. По ее словам, акцент был сделан на практическую пользу и взаимодействие: участникам не только представили инструменты, но и показали, как применять их в реальной работе.

Программа интенсива носила прикладной характер. Участники обсудили ключевые вопросы организации детского отдыха. В частности, председатель Ассоциации юристов сферы отдыха и оздоровления детей Артем Саморуков рассказал о последних изменениях в законодательстве, требованиях к безопасности и способах снижения рисков при проверках.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Отдельное внимание уделили возможностям получения грантов, которые помогают обновлять инфраструктуру лагерей. Участникам также показали, как создавать интересные и уникальные смены, развивать управленческие навыки, мотивировать команды и использовать современные технологии, включая нейросети, для повышения эффективности работы.

Большое количество вопросов было адресовано представителям надзорных органов – Роспотребнадзора, Минздрава, Росгвардии, лесничества, МЧС и МВД. Эксперты объяснили, как выстраивать конструктивное взаимодействие с проверяющими и снижать стресс при проведении проверок.

Участники отмечали, что «Школа руководителя» дает возможность не только обменяться опытом с коллегами из разных районов республики, но и получить актуальные знания по нормативной базе, юридическим вопросам, организации питания и документообороту.

Одна из участниц, Зухра Исмагилова, рассказала, что ранее посещала различные семинары, но именно этот интенсив оказался особенно полезным. По ее словам, она получила большое количество практических рекомендаций, почувствовала поддержку коллег и стала увереннее относиться к проверкам, воспринимая их без страха.