Около 100 компаний из РФ и зарубежья представят продукцию на ярмарке во время «КазаньФорума»

13 мая в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» состоится открытие международной торговой ярмарки Казань Халяль Маркет – крупнейшей халяль-площадки России.

Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка «Казань» и объединит порядка 100 компаний из России и зарубежных стран.

Участниками ярмарки станут производители из Афганистана, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и Судана, а также ведущие российские предприятия. Посетителям представят широкий ассортимент халяль-продукции: продукты питания, кондитерские изделия, одежду, косметику, аксессуары и товары повседневного спроса.

Организаторы отмечают, что вся представленная продукция пройдет обязательную проверку на соответствие стандартам «Халяль». Перед открытием специалисты провели аудит сырья, продукции, помещений и оборудования. На время проведения ярмарки площадка Агропромпарка полностью освобождена от нехаляльной продукции.

Рынок халяль-индустрии в Татарстане продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам 2025 года объем производства халяль-продукции в республике составил 354,4 тыс. тонн на сумму 149,1 млрд рублей. Экспорт продукции стандарта «Халяль» достиг $45 млн, увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Только за первые четыре месяца 2026 года экспорт превысил $16,5 млн. Основу поставок составляют молочная, мясная и кондитерская продукция.

Ключевыми импортерами татарстанской халяль-продукции являются страны СНГ, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Монголия и Бразилия. При этом в республике отмечают растущий интерес со стороны государств Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Сегодня Татарстан является одним из лидеров халяль-индустрии в России. В республике сформирован устойчивый сектор производителей, работающих в сегментах мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, полуфабрикатов, напитков и переработки.

Официальное открытие Казань Халяль Маркет состоится 13 мая в 10:00 с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального секретаря Исламской палаты торговли и развития Юсефа Хасана Халави и других почетных гостей «КазаньФорума».

«Казань Халяль Маркет традиционно входит в число самых посещаемых площадок КазаньФорум и отражает растущую роль Татарстана как центра развития халяль-индустрии и международной торговли со странами исламского мира», – рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, член федерального организационного комитета форума Талия Минуллина.

Ярмарка будет работать с 13 по 17 мая с 08:00 до 19:00 по адресу: Казань, ул. Аграрная, 2. Вход для посетителей свободный.