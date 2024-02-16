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Политика 16 февраля 2024 13:37

Около 10 тыс. татарстанцев проголосуют на выборах 17 марта на удобном для них участке

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Около 10 тыс. татарстанцев открепились от участка по месту регистрации, чтобы проголосовать на другом удобном для них в день выборов Президента РФ – 17 марта. Об этом рассказал на заседании Центризбиркома РТ его председатель Андрей Кондратьев.

«Уважаемые граждане, это необязательная процедура. Это удобный дополнительный сервис, которым можно воспользоваться, если вы уезжаете в командировку или в отпуск», – подчеркнул глава республиканского ЦИК.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024 #цик рт
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