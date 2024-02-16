Около 10 тыс. татарстанцев проголосуют на выборах 17 марта на удобном для них участке

Около 10 тыс. татарстанцев открепились от участка по месту регистрации, чтобы проголосовать на другом удобном для них в день выборов Президента РФ – 17 марта. Об этом рассказал на заседании Центризбиркома РТ его председатель Андрей Кондратьев.

«Уважаемые граждане, это необязательная процедура. Это удобный дополнительный сервис, которым можно воспользоваться, если вы уезжаете в командировку или в отпуск», – подчеркнул глава республиканского ЦИК.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).