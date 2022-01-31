Около 1 тыс. семей в Татарстане получили жилье по программе соципотеки для молодежи

Около 1,5 тыс. семей Татарстана вступили в программу социальной ипотеки по программе «Молодая семья», почти 1 тыс. из них уже получили новое жилье. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«Важный результат работы в 2021 году — увеличение в 2,5 раза числа молодых семей, которые воспользовались государственной поддержкой. Совместно с Государственным жилищным фондом мы продолжили работу в рамках программы для молодых семей. За полтора года ее реализации более 1,5 тыс. молодых семей из 32 муниципальных образований вступили в программу, из них 942 семьи стали обладателями нового жилья», — рассказал докладчик.

Министр подчеркнул, что 70% этих семей не имеют отношения к бюджетной сфере. Соответственно, они смогли претендовать на жилье по данной программе соципотеки только в этом году.

В 2022 году Минмолодежи РТ совместно с Минцифры РТ планирует перевести в электронный вид постановку на учет по жилищной программе безвозмездных субсидий на условиях федерального софинансирования.