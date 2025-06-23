«Оклахома-Сити Тандер» этой ночью обыграла «Индиану Пэйсерс» в решающем седьмом матче финальной серии со счетом 103:91.

Таким образом, «Оклахома» впервые в клубной истории стала чемпионом НБА. Ранее «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

Отметим, что главная звезда «Индианы» Тайриз Хэлибертон получил травму в первой четверти и не смог доиграть матч.