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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 09:15

«Оклахома» впервые в клубной истории стала чемпионом НБА

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«Оклахома-Сити Тандер» этой ночью обыграла «Индиану Пэйсерс» в решающем седьмом матче финальной серии со счетом 103:91.

Таким образом, «Оклахома» впервые в клубной истории стала чемпионом НБА. Ранее «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

Отметим, что главная звезда «Индианы» Тайриз Хэлибертон получил травму в первой четверти и не смог доиграть матч.

#баскетбол
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