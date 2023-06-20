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Экономика 20 июня 2023 16:27

Оклады работников КАМАЗа повысят на 10% с 1 июля

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Оклады работников КАМАЗа повысят на 10% с 1 июля
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 июля ПАО «КАМАЗ» повысит заработные платы всех своих работников. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы автогиганта Олега Афанасьева сообщают «Вести КАМАЗа».

В издании отметили, что решение принято «в целях повышения социальной защищенности работников».

Ожидается, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.

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