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Оклады работников КАМАЗа повысят на 10% с 1 июля
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
С 1 июля ПАО «КАМАЗ» повысит заработные платы всех своих работников. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы автогиганта Олега Афанасьева сообщают «Вести КАМАЗа».
В издании отметили, что решение принято «в целях повышения социальной защищенности работников».
Ожидается, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.
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