Оклады работников КАМАЗа повысят на 10% с 1 июля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 июля ПАО «КАМАЗ» повысит заработные платы всех своих работников. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы автогиганта Олега Афанасьева сообщают «Вести КАМАЗа».

В издании отметили, что решение принято «в целях повышения социальной защищенности работников».

Ожидается, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.