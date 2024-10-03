Оклады госслужащих в Татарстане вырастут с 1 января

С 1 января 2025 года в Татарстане вырастут оклады государственных гражданских служащих, работников госорганов РТ и денежное вознаграждение лиц, замещающих госдолжности РТ. Соответствующие указы подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Так, должностной оклад специалиста третьего разряда в категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей в территориальных органах органов исполнительной власти РТ будет проиндексирован в 1,05 раза и составит 13 990 рублей. Эта сумма необходима для исчисления размеров должностных окладов государственных гражданских служащих РТ.

На такой же коэффициент повысят и должностной оклад секретаря руководителя территориального органа органа исполнительной власти РТ. Этот показатель применяется для определения размеров должностных окладов работников госорганов республики, которые осуществляют техническое обеспечение деятельности своих ведомств. Их должности не относятся к первой категории служащих.

Третьим указом до 48 871 рубля увеличат размер ежемесячного денежного вознаграждения министра РТ. Это необходимо для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности республики.

Все документы вступят в силу с 1 января 2025 года.