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Оклады госслужащих в Татарстане вырастут с 1 июля
С 1 июля 2024 года в Татарстане поднимут оклады государственных служащих. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Для исчисления их зарплат, говорится в документе, применяется должностной оклад специалиста 3-го разряда категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей в территориальных органах исполнительной власти. С 1 июля его проиндексируют в 1,05 раза — до 13 323 рублей.
Помимо этого, изменится размер ежемесячного поощрения государственных служащих — вместо 18% от должностного оклада они будут составлять 41%.
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