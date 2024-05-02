Оклады бюджетников в Татарстане повысят с 1 июля

С 1 июля 2024 года в Татарстане вырастут месячные должностные оклады работников бюджетной сферы, на которые не распространяется «Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, оклад секретаря руководителя структурного поздразделения отдельной бюджетной организации вырастет в 1,05 раза — до 13 323 рублей. Эта сумма используется для исчисления месячных окладов руководителей, специалистов и других служащих таких организаций. Для сравнения, с 1 января 2023 года эта сумма равнялась 12 688 рублям.

Кроме того, изменятся размеры денежного поощрения сотрудников таких организаций — вместо 15% от должностного оклада с 1 июля они повысятся до 37%.

«Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2024 года», — говорится в документе.