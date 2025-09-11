news_header_top
Общество 11 сентября 2025 21:19

Оклад военных и силовиков повысят с октября на 7,6%

Размеры окладов военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября будут увеличены на 7,6%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Документ уточняет, что оклады повышаются в 1,076 раза, вместо ранее запланированного роста на 4,5%, предусмотренного постановлением от 9 апреля 2025 года.

Повышение затронет оклады по воинским должностям и званиям контрактников и призывников, а также сотрудников войск национальной гвардии с особыми званиями полиции, работников органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

В постановлении отмечается, что новые размеры окладов будут округляться до целого рубля в сторону увеличения. Для выплат предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета.

#военнослужащие #Правительство РФ
