«Оказались в нужное время в нужном месте»: Герой Баксиков рассказал школьникам о подвиге

Фото: © Надежда Багаутдинова

Герой России Расим Баксиков встретился со школьниками в поселке Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана. Для старшеклассников школы №1 участник специальной военной операции провел «Урок мужества».

Встретился с учащимися и депутат Государственной Думы Айдар Метшин. Вместе со школьниками гости исполнили гимны России и Татарстана. А затем больше часа рассказывали им о мужестве, патриотизме и любви к родине.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Мы ответственны за военно-патриотическое воспитание наших детей. Наши дети — это наше будущее, будущее нашего государства. Мы ответственны за то, как они подходят к своему обучению, образованию, как они готовятся к будущему. Они будут строить наше государство. И то, что я имею возможность как-то на это повлиять, перерастает уже не в возможность, а в обязанность. <...> школы <...> меня приглашают для проведения „Урока мужества“, [и] поскольку дети прислушиваются, я считаю это обязанностью своей. Приглашают, включаю в график. Сейчас у меня весь график состоит буквально из „Уроков мужества“. Еду и участвую в этом», — отметил Герой России.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Школьники из первых уст смогли услышать, как проходил тот бой, в котором экипаж танка Баксикова проявил героизм, остановив многократно превосходящие по численности силы противника.

«Одну машину мы „минусовали“ сразу. На второй противник начал огрызаться. Начали работать противотанковые средства, затем артиллерия. За этот бой нами, пехотой, артиллерией было уничтожено порядка 100 человек. Это за один бой, короткий бой. С участием одной боевой машины, которая оказалась в нужное время, в нужном месте», — поделился военнослужащий своим описанием боя, в котором участвовал.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Тот бой продолжался около 40 минут. По информации Министерства обороны, за это время экипаж уничтожил два танка противника, шесть бронетранспортеров и более 100 человек личного состава. За это экипаж был удостоен званий Героев России. Награды им вручил лично Президент РФ Владимир Путин.

Закончилась сегодняшняя встреча совместным пением. Хор учителей исполнил песню «На заре». К ним присоединились Герой России Расим Баксиков и семья еще одного участника спецоперации.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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