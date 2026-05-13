На главную ТИ-Спорт 13 мая 2026 16:07

Хоккеистка из Кукмора Кадирова стала лучшим бомбардиром плей-офф в женской НХЛ

Фото: PWHL

Хоккеистка женской НХЛ (PWHL) и уроженка Кукмора Фануза Кадирова стала лучшим бомбардиром плей-офф в сезоне-2025/26.

В заключительном полуфинальном матче серии против «Бостона» она заработала пять очков, благодаря чему ее команда «Оттава Чардж» вышла в финал розыгрыша Кубка Уолтера.

В текущем сезоне Фануза Кадирова первая российская хоккеистка, забросившая шайбу в женской НХЛ. Кроме того, она является лучшим бомбардиром плей-офф в нынешнем сезоне.

#НХЛ
