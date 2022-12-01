«Ой, это не для прессы»: «Ак Барс» опять не радует, но на руках Знарка появились козыри

Звездный «Ак Барс» без шансов проиграл рабоче-крестьянской «Сибири» и все дальше от «домашнего посева» в плей-офф хотя бы в первом раунде. Олег Знарок же продолжает называть черное - белым. При этом, для маститого специалиста в Казани не всё потеряно. Если приглядеться, то в его работе есть и позитивные моменты. Подробнее — в материале «ТИ-Спорт».

Кажется, что 5749 зрителей и Знарок смотрели разный хоккей Фото: ak-bars.ru

«Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды»

– Пропустили ненужные голы, но ребята старались, выжимали из себя, играли до конца. Ненужные голы – первый ненужный в принципе, второй и третий тоже не очень хорошие. Мы пытались вытаскивать уже матч, и моменты там были. Но потом каждый хотел сыграть индивидуально и помочь команде.

Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды. Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся – команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так – пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

Как сократить количество ошибок? Работаем очень много, показываем много видео, даже перед этой игрой. Вы видели, что утром раскатка была хорошая, и тренировка накануне. Но трудно с 1:3 вытаскивать матч, – говорил после игры с «Сибирью» (3:6) Олег Знарок.

5749 свидетелей не согласны со Знарком

В этой игре «Сибирь» владела колоссальным преимуществом, не использовала массу голевых возможностей, трижды попадала в каркас ворот, в которых успели постоять и Тимур Билялов, и сменивший его Амир Мифтахов. При этом команда из Новосибирска все равно забросила шесть шайб.

«Сибирь» забросила Билялову и Мифтахову шесть шайб Фото: ak-bars.ru

Согласитесь, описание игры как-то не вяжется со словами Олега Знарка? Складывается впечатление, что речь идет о каком-то другом хоккейном поединке. Однако у нас есть 5749 свидетелей, которые посетили вчерашнее мероприятие на «Татнефть-Арене». Большую часть матча они свистели, а после пятой пропущенной шайбы начали массово покидать свои места. И это за 8,5 минут до конца игрового времени без учета остановок по ходу поединка. То есть, минут за 15 до финальной сирены.

Перед вчерашним матчем «Ак Барс» крупно обыграл ХК «Сочи» 6:2. Некоторые посчитали это сигналом о выздоровлении клуба. Но тут надо понимать, что казанцы встречались не просто с главным аутсайдером КХЛ, а еще и коллективом, который потерял значительную часть своего основного состава, вынужденно разбавив его игроками молодежной команды.

Куда интереснее, что «Ак Барс» совсем недавно (21 ноября) на выезде уже встречался с «Сибирью». Тогда хозяева также победили (4:2), но с разницей в две шайбы, играя при этом дома от обороны. Тенденция, думается, понятна и не нуждается в дополнительной расшифровке.

Прорыв Воронкова и желание найти позитив

Вокруг «Ак Барса» в последние два месяца накопилось уже столько негатива, что хватит на целый сезон, а то и не один. Многие уже устали от этого. И наша редакция — не исключение. Благо, во всем происходящем встречаются хоть и редкие, но все же позитивные моменты.

Воронков забросил пять шайб в трех последних матчах Фото: ak-bars.ru

Самый очевидный из них — игра 22-летнего форварда Дмитрия Воронкова. Накануне он оформил дубль, забросив две шайбы в ворота «Сибири». На его счету 5 голов в последних трех матчах за «Ак Барс».

– Он молодец, конечно. И моменты были, при счёте 3:2 получился выход 2 в 1, он должен был решить момент, - прокомментировал игру своего подопечного Олег Знарок.

Дмитрий Воронков начал регулярно играть за «Ак Барс» еще в сезоне 2019/2020, когда казанский клуб возглавил Дмитрий Квартальнов. А в следующем сезоне «Ворон» показал лучшую результативность в карьере — 19 (7+12) очков в «гладком» чемпионате и аж 10 (6+4) очка в 16-ти матчах плей-офф.

Закрепиться на этом уровне Воронкову не удалось. В последний сезон Квартальнова в Казани молодой игрок переквалифицировался в «разрушителя» и завсегдатая бригад «убийства» меньшинства. В этом сезоне Воронков поначалу демонстрировал, что и при Знарке данная динамика не изменится. А ведь ранее про Воронкова говорили, что он имеет все задатки стать силовым форвардом с большой результативностью.

И вот в самый ответственный для команды момент тот самый перспективный Воронков вернулся, разразившись голевой феерией. Сейчас на его счету уже 11 (6+5) очков и место в первом звене клуба. У него есть все шансы превзойти свое достижение сезона 2020/2021.

21-летний капитан Сафонов

Вообще, в нынешнем «Ак Барсе» за Олега Знарка или за свои карьеры бьются не признанные звезды, а молодежь, плюс «вечно молодой» профессионал Александр Радулов. Главным же открытием сезона по праву можно назвать Илью Сафонова. У Квартальнова он тоже играл, но именно в этом сезоне доигрался до звания капитана команды.

Капитан Сафонов – главное открытие «Ак Барса» в этом сезоне Фото: ak-bars.ru

– Сегодня Илья Сафонов снова был капитаном. В Астане вы говорили, что ему не успели перешить нашивку, - спросили тренера на пресс-конференции.

– Да успеть ведь можно за пять минут, чего уж не успели. Парень отдаётся игре, это видно, - ответил накануне Олег Знарок.

Сейчас на счету Сафонова уже 18 (11+7) очков. Прямо сейчас 21-летний нападающий является вторым снайпером и четвертым бомбардиром «Ак Барса» в этом сезоне. Думается, всем уже понятно, что Илья-то точно превзойдет рекордный личный результат того же Воронкова.

– Вы впервые сыграли дома с капитанской нашивкой. Не давит ли ответственность? - спросили журналисты у Сафонова

– В первой игре против «Барыса» немножко потряхивало, сегодня вышел поспокойнее. В принципе, особого мандража не было, но, конечно, быть капитаном такого клуба – большая ответственность.

– Могли ли вы представить, приезжая в Казань в 18 лет, что через 3 года станете капитаном?

– Нет, когда приезжал, думал, как бы попасть в состав ВХЛ, потом первой команды. Но вот так сложилась судьба, тренерский штаб что-то увидел, поверил в меня, дал нашивку. Это очень приятно, - заявил Сафонов.

Козыри Знарка и шанс повысить ставку на молодежь

Из других молодых игроков «Ак Барса» не забудем и 18-летнего защитника Никиту Евсеева, на счету которого уже 4 шайбы. На одну шайбу больше среди защитников «Ак Барса» забросил только Вячеслав Войнов (5). А главное, Евсеев – второй защитник команды по показателю полезности - «плюс/минус» (4). Больше только у Кристиана Хенкеля. У Войнова, к слову, в данной графе значится «0».

Знарку стоит осознать свои козыри и повысить ставку на молодежь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К чему это мы? Все же в работе Олега Знарка, если очень приглядеться, можно найти и положительные моменты. Другой момент, что и тренеру стоит осмыслить это и, возможно, поднять ставку на молодежь в «Ак Барсе». Именно эта возрастная группа (повторимся — плюс Радулов) пока удерживает Знарка на тренерском мостике.

Интересно, что еще один молодой игрок скоро пополнит ряды «Ак Барса». Еще 22 ноября мы подробно разбирали грядущее возвращение из НХЛ в Казань местного воспитанника Даниила Журавлева. А накануне Знарок случайно подтвердил эту информацию.

- Думаю, что это всё выровнется. Сейчас, дай Бог, с Журавлёвым… Ой, это не для прессы. Давайте подождем, - сказал накануне Знарок.

22-летний защитник слишком рано решился попробовать свои силы в НХЛ. К тому же, Журавлев не является счастливым обладателем больших габаритов, без которых тяжело пробиться в сильнейшую лигу мира. Но «Ак Барс» он, безусловно, усилит.

Кто знает, может именно молодежь спасет карьеру тренера в Казани.