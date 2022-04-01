В Татарстане за неделю на 10% подешевели огурцы

Средняя стоимость одного килограмма свежих огурцов в Татарстане в период с 18 по 25 марта снизилась на 9,6% – до 158 рублей. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Кроме того, за неделю на 1,6% увеличилась средняя цена на говядину, баранину и свинину. Колбасные изделия за это же время подорожали на 0,4%, овощи и фрукты – на 6,6%, а курица – на 3,6%.

Средняя стоимость замороженной рыбы выросла на 2,1% за килограмм, куриных яиц – на 2,4% за десяток, крупы и макаронные изделия прибавили в цене 2,8%. Консервы для детского питания подорожали за неделю на 1,1%, а соль – 2,8%.

Кроме того, на 1,1% увеличилась стоимость муки и хлебобулочных изделий, на 2,3% – чая и сладкой продукции и на 0,7% – алкоголя. Молочная и кисломолочная продукция за это же время прибавила в цене 0,8%.