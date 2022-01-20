За четыре дня огурцы и помидоры в Татарстане подорожали на 5%

В период с 10 по 14 января средняя цена на огурцы и помидоры в Татарстане выросла на 5% и достигла 164 и 152 рублей за кг соответственно. Это следует из данных Татарстанстата.

Рост стоимости других фруктов и овощей оказался не столь значительным – 1,2%, а цены на консервированные фруктово-ягодные и овощные смеси для детского питания остались неизменными.

Колбасные изделия за четыре дня подешевели на 0,25%. Помимо этого, снизилась стоимость хлебобулочных изделий (1%), курицы (0,45%), макаронных изделий (0,4%), соли (0,75%), а также чая и сладкой продукции (0,6%).

Цены на мясо (говядина, баранина и свинина) за этот период выросли в среднем на 0,15%, на молочную и кисломолочную продукцию – 0,45%, а на крупы – 0,3%.

Кроме того, на 0,4% подорожала замороженная рыба, на 0,5% – сахарный песок и на 0,1% – алкогольная продукция.