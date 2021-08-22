Огромный флаг и телебашня в цветах триколора: как в Казани отметили день флага страны

​​​​​​Фото: Салават Камалетдинов

Казанцам раздали ленточки в виде триколора

Празднование началось с самого утра. На улице Баумана и Кремлевской набережной жителям города раздали около 10 тыс. ленточек в виде триколора. Активисты «Молодой гвардии» Единой России дарили памятные ленты в честь праздника.

«Мы проводим такую акцию каждый год. Она проводится „Молодой Гвардией“ Республики Татарстан в связи с тем, что флаг, наряду с другими государственными символами, играет ту же роль, что и название страны. Граждане страны должны знать символику Родины. Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, призван напомнить о том, что Россия — единая страна, которая свободна среди равных», — отметил активист и один из организаторов акции Андрей Киселев.

На улице Баумана и Кремлевской набережной жителям города раздали около 10 тыс. ленточек в виде триколора/​​​​​​Фото: Салават Камалетдинов

Он подчеркнул, что к флагу страны нужно относиться бережно и понимать ценность этого символа для всей России.

Раздача происходила не только в Казани, но и в муниципалитетах республики – активисты раздавали жителям ленточки на центральных площадях и улицах районных центров.

Одной из особенностей акции в Казани стало то, что ленточки раздавал человек в костюме медведя.

Раздача происходила не только в Казани, но и в муниципалитетах республики – активисты раздавали жителям ленточки на центральных площадях и улицах районных центров/​​​​​​Фото: Салават Камалетдинов

«Медведь выбран животным-символом нашей страны. Сделано это не случайно, ведь косолапый на российских просторах всегда считался царем леса. Образ медведя прочно вошел в историю нашей страны. Про этого зверя сложено множество сказок и легенд, его изображение украшает русские гербы, а у иностранцев Россия ассоциируется с матрешками и медведями», – объяснил Андрей Киселев.

У Кремля развернули флаг России площадью 150 квадратных метров

Организаторами этой акции стали активисты «Молодежки ОНФ» и ДОСААФ РТ. Идея зародилась во время пандемии, но тогда ее нельзя было реализовать из-за ограничений, рассказал руководитель движения «Молодежка ОНФ РТ» Дамир Нургалиев.

«Идея подобной акции нам пришла во время пандемии. Тогда мы развозили продукты питания и флаги. Тогда у нас их стало очень много. Из-за ограничений мы не смогли провести акцию в прошлом году, а в этом году мы развернули около Казанского Кремля флаг площадью 150 квадратных метров», - сообщил он.

Он рассказал, что во флешмобе поучаствовали около 20 активистов и подчеркнул, что любой желающий может совершенно бесплатно получить российский флаг в здании ДОСААФ РТ по адресу: Патриса Лумумбы, 4.

Подобная акция прошла сегодня во многих регионах России, в центре многих городов также развернули большие триколоры.

Казанская телебашня окрасится в цвет флага

Вечером казанцев ждет еще один сюрприз. Телебашня окраситься цветами российского триколора. Такая же акция пройдет и в Нижнекамске.

Вечером казанцев ждет еще один сюрприз. Телебашня окраситься цветами российского триколора/Архив ИА «Татар-информ»

Кроме того, такая же праздничная подсветка появится на здании казанского цирка и на фасаде «Ак Барс арена».

Видео: пресс-служба движения «Молодежка ОНФ РТ»