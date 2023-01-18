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Здоровье
18 января 2023  17:24

Огромную опухоль удалили врачи РКБ Татарстана у 48-летней жительницы Казани

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Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили аномально большую опухоль у жительницы Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

48-летняя женщина обратилась за помощью в поликлинику РКБ, где у нее обнаружили опухоль печени диаметромоколо 20 сантиметров. 

 

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана 

Образование оказалось доброкачественным. Женщину в течение полутора часов оперировали хирурги отделения хирургии №2.

Операция прошла успешно, сейчас женщина восстанавливается.

#ркб рт #опухоль
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