Огромную опухоль удалили врачи РКБ Татарстана у 48-летней жительницы Казани
Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили аномально большую опухоль у жительницы Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе клиники.
48-летняя женщина обратилась за помощью в поликлинику РКБ, где у нее обнаружили опухоль печени диаметромоколо 20 сантиметров.
Образование оказалось доброкачественным. Женщину в течение полутора часов оперировали хирурги отделения хирургии №2.
Операция прошла успешно, сейчас женщина восстанавливается.