Огромную опухоль удалили врачи РКБ Татарстана у 48-летней жительницы Казани

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили аномально большую опухоль у жительницы Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

48-летняя женщина обратилась за помощью в поликлинику РКБ, где у нее обнаружили опухоль печени диаметромоколо 20 сантиметров.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Образование оказалось доброкачественным. Женщину в течение полутора часов оперировали хирурги отделения хирургии №2.

Операция прошла успешно, сейчас женщина восстанавливается.