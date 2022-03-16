«Огромное значение для всех мусульман»: Казань получила статус молодежной столицы ОИС

Инаугурация Казани в качестве Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества прошла накануне в Москве. Приветствуя гостей и участников церемонии Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что это событие имеет значение не только для Татарстана и России, но и для всех мусульман мира.

Почетными гостями торжественной церемонии стали чрезвычайные полномочные послы стран-участниц ОИС, представители региональных и федеральных ведомств, СМИ и многие другие Фото: president.tatarstan.ru

«Возможность для нашей республики и страны укрепить взаимодействия со странами исламского мира»

Президент Татарстана прибыл в Дом приемов МИД РФ, расположенный в старинном особняке в центре Москвы вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Почетными гостями торжественной церемонии стали чрезвычайные полномочные послы стран-участниц ОИС, представители региональных и федеральных ведомств, СМИ и многие другие.

По словам Минниханова, признание Казани столицей ОИС - это поистине уникальное событие, ведь впервые этот статус присвоили городу из страны-наблюдателя.

По словам Рустама Минниханова, признание Казани столицей ОИС — это поистине уникальное событие Фото: president.tatarstan.ru

«Признание Казани молодежной столицей ОИС особенно символично в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, ведь эта историческая дата имеет огромное значение для всех мусульман», - отметил руководитель республики.

Он напомнил, что что в период с 19 по 2 мая в Татарстане пройдут праздничные мероприятия в честь этого юбилейного события. На эти дни в Татарстане также намечено проведение заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» и другие мероприятия.

«Это прекрасная возможность для нашей республики и страны укрепить взаимодействия со странами исламского мира. Будем рады видеть всех присутствующих на наших мероприятиях в Казани», - сказал Минниханов.

Сергей Лавров выразил уверенность, что правительство республики справится с возложенной на нее задачей Фото: president.tatarstan.ru

«Казань является примером сосуществования культурных традиций разных народов»

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что правительство республики справится с возложенной на нее задачей и успешно реализует поставленные задачи.

«Республика Татарстан, старинный город Казань являются примером сосуществования культурных традиций разных народов и быстрого развития. Нет сомнений, что руководство республики успешно справится со всеми задачами», - сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Татарстан является одним из бесспорных лидеров среди российских регионов в сфере наращивании внешних связей, построенных на подлинно демократической базе.

Чрезвычайный полномочный посол из города Даха и генеральный директор молодежного форума ОИС передали Казани эстафету, вручив золотой ключ Тимуру Сулейманову Фото: president.tatarstan.ru

В завершении церемонии чрезвычайный полномочный посол из города Даха (Бангладеш) Камрул Охсан и генеральный директор молодежного форума ОИС передали Казани эстафету, вручив золотой ключ министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову. Символ организации ранее уже успел побывать в Стамбуле (Турция), Ширазе (Иран), Путраджае (Малайзия), Фесе (Марокко), Дохе (Катар) и других городах исламского мира.

Напомним, Казань получила статус «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества — 2022» в ноябре. Соответствующее решение было принято на заседании правления молодежного форума ОИС.

Получению статуса «Молодежная столица ОИС» предшествовала большая подготовительная работа, ведь республика уже многие годы принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия.

«Сегодняшняя инаугурация Казани-знаковое событие в масштабах всей страны и возможность новых деловых контактов с 57 странами, входящими в состав ОИС, обмена лучшими мировыми практиками реализации молодежной политики», — отметил глава Минмолодежи РТ.