«Огромное богатство»: в Казани в шестой раз прошел большой этнографический диктант

В Казани в шестой раз прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она состоялась на шести разных площадках по всему городу, а также в режиме онлайн.

Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, часть из которых была связана с общероссийской культурой, другая — историей народов Поволжья. Одной из офлайн-площадок стал Дом дружбы народов Татарстана, где участниками акции стали представители власти и молодежной Ассамблеи народов РТ. Одним из тех, кто ежегодно участвует в акции, является депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

«Большой этнографический диктант — это уникальная возможность проверить, что знают наши граждане про то многообразие, которое существует в России: огромное количество языков, национальностей и диалектов. Это огромное богатство, которым может похвастаться не каждая страна. Мы хотели понять, насколько это все ценимо нашими гражданами, разбираются ли они в культурах и традициях разных народов», — отметил он.

Депутат поделился впечатлениями и после написания диктанта. По его словам, вопросы, связанные с народами Татарстана, дались ему легче, чем общероссийские.

В этом году диктант проходил в довольно усеченном формате с упором на онлайн-формат проведения. У всех желающих будет возможность пройти его на сайте с 3 по 7 ноября. По итогам теста можно будет получить оценку по стобалльной системе и оценить, насколько человек эрудирован в этнографии народов не только Татарстана, но и всей России.

Одной из площадок для диктанта в Казани традиционно стал Дом дружбы народов Татарстана. По словам директора учреждения Ирека Шарипова, подобные акции помогают учреждению в одной из его главных задач — повышении этнографической грамотности населения.

«Проект призван обратить внимание на то, что люди мало знают друг друга. Среди населения этнографическая грамотность низкая. Когда мы проходим этот тест, мы видим, насколько знаем свою страну, государственное устройство, национальное многообразие и общемировую обстановку. В стенах Дома дружбы народов мы как раз и занимаемся преодолением этой безграмотности», — сообщил Шарипов.

По его мнению, этнографическую грамотность населения нужно повышать через все возможные сферы: образование, культуру, досуг и другие. Это поможет человеку лучше понимать, как устроен мир.

На тест отводилось 45 минут, но большинство участников справились с заданиями раньше.

«Вопросы составлены и подобраны очень качественно. Было интересно его проходить, я его прохожу каждый год. Он для нас как самопроверка, насколько хорошо мы знаем культуру наших народов и в правильном ли мы направлении движемся», — заявил директор РМОО «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» Тимур Кадыров.

Он призвал всех проходить Большой этнографический диктант, потому что он пробуждает интерес к изучению культур разных народов.