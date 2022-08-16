Огромная свалка в Тубе ликвидирована после вмешательства татарстанских экологов

Благодаря экологам в Каенлинском сельском поселении, на окраине села Туба, ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов общей площадью 6,7 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Природоохранное нарушение было зафиксировано в ходе мониторинга Нижнекамского района. Общая площадь загрязненного участка составила 6,7 тыс. квадратных метров, а объем – 2,7 тыс. кубометров», – сказано в сообщении.

Экологи выдали предостережение в адрес исполкома Нижнекамского района устранить нарушение в течение 60 дней. В настоящее время свалка ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.