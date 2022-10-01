«Огромная сеть ресурсов»: Айдар Салимгараев поздравил журналистов с юбилеем АО «Татмедиа»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поздравил коллектив крупнейшего в России регионального медиахолдинга с 15-летием компании.

«Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с 15-летием крупнейшей медиакомпании – АО “Татмедиа”. За эти годы создана огромная сеть ресурсов: печатные СМИ, радио, телекомпании, электронные медиа. Отрадно, что абсолютно все филиалы активно принимают вызовы современности и готовы меняться в соответствии с интересами аудитории. За последние два года налицо серьезные изменения: новые проекты и рубрики, медиашкола, множество презентаций, встречи с аудиторией. Желаю всем сопричастным здоровья, новых идей и новых свершений!» – отметил Салимгараев в своем поздравлении.

АО «Татмедиа» – крупнейшая региональная медиакомпания в Татарстане, создана согласно Указу первого Президента РТ Минтимера Шаймиева 1 октября 2007 года.