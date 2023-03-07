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Руc Тат
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Происшествия 7 марта 2023 08:26

Огромная пробка образовалась у Ремплера в Казани из-за ДТП с автобусом

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Огромная пробка образовалась у Ремплера в Казани из-за ДТП с автобусом
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на выезде из ЖК «Салават Купере» в Казани на перекрестке с улицей Махмута Гареева.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, дорогу не поделили автобус и две легковушки. Один автомобиль развернуло поперек проезжей части. Пассажиры вышли из автобуса и пытаются добраться на попутках. Многие водители предлагают свою помощь.

Фото: © очевидцы / «Татар-информ»

О пострадавших не сообщается. Из-за аварии движение по улице практически парализовано.

Фото: © очевидцы

#пробки #дтп казань
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