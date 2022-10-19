Огромная пробка образовалась от Вишневского до Миллениума в Казани из-за ДТП с тремя авто
ДТП произошло сегодня днем на мосту Миллениум в Казани со стороны улицы Вишневского.
Здесь дорогу не поделили сразу три легковушки – «Лада», Mazda и Hyundai. Из-за столкновения машин оказалась перекрыта одна полоса движения.
«В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД города.
В результате ДТП привело к серьезному дорожному затору – пробка начинается от пересечения улиц Вишневского с Ершова и заканчивается только на выезде к улице Амирхана.