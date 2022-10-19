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Происшествия
19 октября 2022  16:28
Полина Шевчук

Огромная пробка образовалась от Вишневского до Миллениума в Казани из-за ДТП с тремя авто

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ДТП произошло сегодня днем на мосту Миллениум в Казани со стороны улицы Вишневского.

Здесь дорогу не поделили сразу три легковушки – «Лада», Mazda и Hyundai. Из-за столкновения машин оказалась перекрыта одна полоса движения.

 

Фото: © очевидцы

«В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД города.

В результате ДТП привело к серьезному дорожному затору – пробка начинается от пересечения улиц Вишневского с Ершова и заканчивается только на выезде к улице Амирхана.


 

#массовое ДТП #автомобильная пробка
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