Огромная пробка образовалась от Вишневского до Миллениума в Казани из-за ДТП с тремя авто

ДТП произошло сегодня днем на мосту Миллениум в Казани со стороны улицы Вишневского.

Здесь дорогу не поделили сразу три легковушки – «Лада», Mazda и Hyundai. Из-за столкновения машин оказалась перекрыта одна полоса движения.

Фото: © очевидцы

«В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД города.

В результате ДТП привело к серьезному дорожному затору – пробка начинается от пересечения улиц Вишневского с Ершова и заканчивается только на выезде к улице Амирхана.



