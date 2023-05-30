Огромная пробка образовалась из-за ДТП с автобусом на Болотникова в Казани

В Казани образовалась огромная пробка из-за столкновения городского автобуса с автомобилем «Лада Ларгус». Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как стало известно агентству, ДТП произошло на перекрестке Кулахметова - Фрунзе. В результате столкновения с «ларгусом» автобус перегородил часть дороги.