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Руc Тат
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Происшествия 30 мая 2023 10:40

Огромная пробка образовалась из-за ДТП с автобусом на Болотникова в Казани

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В Казани образовалась огромная пробка из-за столкновения городского автобуса с автомобилем «Лада Ларгус». Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как стало известно агентству, ДТП произошло на перекрестке Кулахметова - Фрунзе. В результате столкновения с «ларгусом» автобус перегородил часть дороги.

Фото: скриншот

#пробка из-за аварии #Казань
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