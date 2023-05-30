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Огромная пробка образовалась из-за ДТП с автобусом на Болотникова в Казани
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В Казани образовалась огромная пробка из-за столкновения городского автобуса с автомобилем «Лада Ларгус». Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как стало известно агентству, ДТП произошло на перекрестке Кулахметова - Фрунзе. В результате столкновения с «ларгусом» автобус перегородил часть дороги.
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