news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 10 августа 2026 10:07

«Огромная боль для всех нас»: Радмир Беляев об атаке БПЛА на Нижнекамск

Читайте нас в
Телеграм

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города после атаки БПЛА.

«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – написал Беляев в соцсетях.

Он также добавил, что ситуация держится на постоянном контроле, всем пострадавшим оказывают медпомощь, а профильные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

В настоящий момент известно, что в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек. Кроме того, 39 человек получили ранения.

#Радмир Беляев #атака БПЛА #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

10 августа 2026
Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

10 августа 2026
Новости партнеров