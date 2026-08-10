«Огромная боль для всех нас»: Радмир Беляев об атаке БПЛА на Нижнекамск

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города после атаки БПЛА.

«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – написал Беляев в соцсетях.

Он также добавил, что ситуация держится на постоянном контроле, всем пострадавшим оказывают медпомощь, а профильные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

В настоящий момент известно, что в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек. Кроме того, 39 человек получили ранения.