«Огромная боль для всех нас»: Радмир Беляев об атаке БПЛА на Нижнекамск
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города после атаки БПЛА.
«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – написал Беляев в соцсетях.
Он также добавил, что ситуация держится на постоянном контроле, всем пострадавшим оказывают медпомощь, а профильные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.
В настоящий момент известно, что в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек. Кроме того, 39 человек получили ранения.