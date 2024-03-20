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Огранка алмазов, водные технологии: в Нижнекамске пройдет чемпионат «Профессионалы»
На базе Нижнекамского политехнического колледжа пройдут соревнования регионального чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в четырех компетенциях: «Сантехника и отопление», «Водные технологии», «Синтез и обработка минералов», «Огранка алмазов». Об этом пишет «НТР 24».
«Студенты в течение трёх дней будут выполнять задания. Им предстоит выполнить три изделия по заданным схемам-чертежам с очень строгими параметрами», — рассказала менеджер компетенции «Огранка алмазов» Анна Новаковская.
Многие участники впервые увидели настоящие алмазы, когда началась подготовка к чемпионату, однако спустя несколько недель тренировок они уже профессионально делают огранку этого минерала.
«Самое главное — терпение, внимательность и усидчивость», — отметила участница Кристина Дмитриева.
На компетенции «Водные технологии» работает уже несколько модулей: нужно уметь найти кишечную палочку, определить жесткость воды, устранить неполадки оборудования водоотведения и пр.
«Это сложная специальность, она охватывает много направлений: это и очистка, и микробиология, и титрование, и даже проектирование. То есть, студенты должны знать основы строительного дела», — отмечает главный эксперт чемпионата «Профессионалы» Гульнара Хусаинова.
В Нижнекамск приехали участники из нескольких районов республики.
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